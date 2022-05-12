Глава Пентагона Остин: Украина отчитывается за оружие США еженедельно

Украинские власти еженедельно отчитываются об использовании и распределении оружия, которое Киеву поставляет США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, Вашингтон "строго следит" за всеми ротациями.

Кроме того, американские власти ведут подотчётность всего вооружения, которое отправили в Незалежную.

"Я возвращался к этому вопросу с министром (обороны Украины Алексеем. — Прим. ред.) Резниковым вчера. Мы продолжим подчёркивать этот очень и очень важный момент" — пояснил американский министр обороны на выступлении перед конгрессменами.

В каком именно виде отчитываются за оружие украинские власти, Остин не уточнил. Как и то, кто проверяет достоверность данных, которые предоставляет Киев по использованию техники.