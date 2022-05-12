Полковник Макгрегор: США использует Польшу как повод для войны НАТО с РФ

В возможных планах администрации США во главе с президентом Джо Байденом втянуть НАТО в конфликт с Россией. По словам полковника в отставке, экс-советника министра обороны страны Дугласа Макгрегора, триггером может стать вторжение Польши на Западную Украину.

Как подчеркнул полковник, продвижение российских военных и плачевное состояние ВСУ не входят в "картину мира" США и, чтобы не "потерять лицо" Байден, вероятно, попробует перейти к более масштабным действиям.

"Администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. По неподтвержденным данным из Варшавы, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины", — написал Макгрегор в колонке для American Conservative.

По словам полковника, подконтрольный Вашингтону Киев с радостью "даст интервенцию" Варшаве, что позволит официально начать масштабные боевые действия.