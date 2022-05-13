Депутат Слуцкий: заявления Моравецкого напоминают риторику Третьего рейха

Слова польского премьера Матеуша Моравецкого о необходимости "искоренения русского мира" напоминают риторику Третьего рейха. Такое мнение выразил руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, Моравецкий продолжает устанавливать "стандарты русофобии". Парламентарий считает, что русскому миру действительно объявили гибридную войну. Её жертвами, пояснил Слуцкий, стали в том числе и европейские ценности, которыми дорожили Брюссель и Страсбург.

Политик убеждён: цензура, запреты и "культура отмены" сменили свободу слова, подлинную демократию и равноправие.

"Заявления Моравецкого выглядят как подобие риторики Третьего рейха. Хотелось бы напомнить ему, что прежние деятели, желавшие искоренить русский мир, а среди них были фигуры куда могущественнее господина премьера, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала", — отметил депутат.

Политик добавил, что слова Моравецкого и "омерзительное нападение" на российского посла в Польше Сергея Андреева представляют собой проявления "бессильной злобы". Он подчеркнул: борясь с несуществующей "раковой опухолью русского мира", Европа может пасть от "саркомы нацизма".