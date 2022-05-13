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Автор Юлия Миленина

Яровая: слова Моравецкого об "искоренении Русского мира" — это его личный позор

Мир

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова польского премьера Матеуша Моравецкого о необходимости "искоренения Русского мира" фашистским заявлением, преступлением и его личным позором.

Яровая: слова Моравецкого об "искоренении Русского мира" — это его личный позор

На встрече с журналистами она отметила, что ненависть к народам нужно пресекать, воспринимая её в качестве экстремизма. По словам политика, высказывание Моравецкого следует воспринимать как предательство памяти поляков, спасённых советскими солдатами.

Она подчеркнула: градус русофобии в Польше "зашкалил все барометры".

"Русский мир — это миллионы людей. "Искоренить" идеологию? Это о чём? Отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь? Преступление в том, что своим призывом премьер-министр предлагает искоренить всё это", — сказала Яровая.

Ранее Моравецкий в колонке для Daily Telegraph призвал "искоренить чудовищную идеологию Русского мира".

"Русский мир — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы", — написал политик.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша ирина яровая матеуш моравецкий
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