Кремль: "Все хотят избежать столкновения России и НАТО"

Москва, Вашингтон и другие стороны хотят избежать прямого столкновения России и НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако Россия готова ответить на вмешательство в спецоперацию на Украине, добавил он.

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. Это то, чего хотели бы избежать все", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

При этом он добавил, что Москва ответит любой стороне, которая "попытается влезть" в российскую спецоперацию на Украине.