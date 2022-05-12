Медведев о ядерной войне РФ с НАТО: "Катастрофический итог для всех сценариев"

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее напичкивание Украины вооружением стран военного блока в конечном счёте может привести к полноценной ядерной войне России с НАТО, что станет катастрофой для всего мира.

"Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности". У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну", — подчеркнул он.

По мнению политика, подобный итог станет "катастрофическим для всех сценарием".

Ранее Медведев заявил, что США не смогут нанести тяжёлое поражение России, оказывая военную помощь Киеву.