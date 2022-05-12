Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее напичкивание Украины вооружением стран военного блока в конечном счёте может привести к полноценной ядерной войне России с НАТО, что станет катастрофой для всего мира.
"Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности". У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну", — подчеркнул он.
По мнению политика, подобный итог станет "катастрофическим для всех сценарием".
Ранее Медведев заявил, что США не смогут нанести тяжёлое поражение России, оказывая военную помощь Киеву.
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