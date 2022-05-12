Истерика на Украине: в Берлине русские напали на ведущую Коломойского - Мосейчук

9 мая в Берлине украинский телеканал 1+1 олигарха Игоря Коломойского пытался испортить русским возложение цветов.

В результате "полемики" пострадала телеведущая-нацистка Наталья Мосейчук.

Всё произошло, когда 9 мая россияне в Трептов-парке возлагали цветы к памятнику Воину-Освободителю. Однако к народу "прицепилась" съёмочная группа 1+1 и беженцы с Украины, которые стали провоцировать всех. В ходе спора даже возникла небольшая потасовка.

"Победа чего? ГУЛАГА над Бухенвальдом. Так, где победа? Кто войну выиграл, кто победил? Где СССР? Его нет, а Германия есть", — кричал некий "одессит" и бравировал тем, что он еврей, а значит, на Украине нацизма нет.

Русские тут же ответили ему.

"А что с Донбассом происходит восемь лет?" — спросил россиянин, пришедший возложить цветы.

Тут же влезла националистка Мосейчук и показала свой профессионализм циничной пропаганды.

"Донбасс не разрушенный, не разбомбленный, но ничего вы не сделали, кирпичика не положили в Донбасс. Мы не бомбим свои города. Нам туда возвращаться", — повторяла и повторяла Мосейчук. "Уроды, как вы… (надоели)", — не выдержал русский.

Мосийчук в ответ кричала, что "это вы провокаторы и вы спровоцировали 24 числа". Самих кадров нападения на неё нет — укропропагандисты такое никогда не пропустили бы. В потасовке показывают совсем других людей.

Наталья Мосейчук — это та самая ведущая, призывавшая мстить не только жёнам русских солдат, но и тем, кто ещё не успел выйти за них замуж.

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