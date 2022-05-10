Helsingin Sanomat: в Финляндии арестовано имущество главреда МК Павла Гусева

В Финляндии арестовали имущество главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов в стране.

Уточняется, что данная мера была принята в рамках ограничительных мер против России со стороны Евросоюза.

Также стало известно, что в Финляндии остановили платежи, которые имеют отношение к российской компании Faberlic.

Ранее появилась информация, что Финляндия и Швеция намерены одновременно направить заявки на вступление в Североатлантический альянс уже в начале следующей недели.