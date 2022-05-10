В Финляндии арестовали имущество главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов в стране.
Уточняется, что данная мера была принята в рамках ограничительных мер против России со стороны Евросоюза.
Также стало известно, что в Финляндии остановили платежи, которые имеют отношение к российской компании Faberlic.
Ранее появилась информация, что Финляндия и Швеция намерены одновременно направить заявки на вступление в Североатлантический альянс уже в начале следующей недели.
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