Helsingin Sanomat: Финляндия и Швеция попросятся в НАТО на следующей неделе

Финляндия и Швеция намерены одновременно направить заявки на вступление в Североатлантический альянс в начале следующей недели, сообщает газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на источники.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал, что 12 мая огласит своё мнение о возможном членстве страны в НАТО. В тот же день по этому поводу выскажется финский премьер-министр Санна Марин.

Во вторник, 10 мая канцелярия президента Финляндии сообщила, что визит Ниинистё в Швецию состоится 17-18 мая. Во время поездки лидер страны встретится с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Стороны должны обсудить меры в сфере безопасности двух государств. СМИ считают, что во время этой встречи Ниинистё и Андерссон объявят о совместном решении вступить в НАТО.

В этот же день глава шведского Минобороны Петер Хультквист сказал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилит обороноспособность этих стран за счёт использования сильных сторон и преимуществ друг друга.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс.