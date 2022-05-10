Минобороны Швеции: членство в НАТО укрепит обороноспособность северных стран

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет способствовать усилению обороноспособности этих в Северном регионе, заявил глава шведского министерства обороны Петер Хультквист.

"Мы станем сильнее вместе. Это то, что может произойти, если мы решим вступить в НАТО", — цитирует министра Reuters.

По словам Хультквиста, вступление в альянс позволит Швеции и Финляндии дополнять и использовать сильные стороны и преимущества друг друга, а также осуществлять оперативное планирование.

После начала РФ спецоперации на Украине Швеция и Финляндия допустили вступление в НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, обе страны смогут быстро получить членство в НАТО.

Планируется, что правящие в Швеции социал-демократы примут решение по вопросу вступления в альянс 15 мая.

Также ожидается, что президент Финляндии Саули Ниинисте на этой неделе объявит о своей поддержке вступления в НАТО.

При этом президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс.