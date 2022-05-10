Вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет способствовать усилению обороноспособности этих в Северном регионе, заявил глава шведского министерства обороны Петер Хультквист.
"Мы станем сильнее вместе. Это то, что может произойти, если мы решим вступить в НАТО", — цитирует министра Reuters.
По словам Хультквиста, вступление в альянс позволит Швеции и Финляндии дополнять и использовать сильные стороны и преимущества друг друга, а также осуществлять оперативное планирование.
После начала РФ спецоперации на Украине Швеция и Финляндия допустили вступление в НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, обе страны смогут быстро получить членство в НАТО.
Планируется, что правящие в Швеции социал-демократы примут решение по вопросу вступления в альянс 15 мая.
Также ожидается, что президент Финляндии Саули Ниинисте на этой неделе объявит о своей поддержке вступления в НАТО.
При этом президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс.
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