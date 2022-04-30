В Финляндии правительство и компании страны готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки природного газа в страну, пишет финская газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, государственная компания Gasum должна сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок газа из России за рубли. По данным HS, "Газпром" запросил ответ у Gasum до 20 мая. Согласно источникам в Евросоюзе, крайний срок одинаков для многих других стран ЕС.
По официальным оценкам, существующей газовой инфраструктуры Финляндии — эстонского газопровода и терминалов СПГ, будет недостаточно для замены российского природного газа, если он будет отключен в Иматре.
С 27 апреля компания "Газпром" полностью приостановила поставки голубого топлива в Болгарию и Польшу, так как страны отказались оплачивать его российскими рублями. Варшава и София считают требование России шантажом, однако выжить этим странам холодной зимой будет сложно.
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Россия выбрала "самый жёсткий ответ" на санкции Евросоюза, прекратив поставки газа в Болгарию и Польшу., считают китайские аналитики.