Директор разведки США: Россия планирует выйти к Приднестровью

Спецслужбы США полагают, что у России есть планы выйти к Приднестровью, расширив для этого "коридор" по суше. Такие данные обнародовала глава Национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хейнс.

Хейнс убеждена, что в планах у российского руководства — затяжной украинский конфликт, поэтому, даже победив на Донбассе, президент РФ Владимир Путин не собирается заканчивать спецоперацию на Украине.

Хейнс спрогнозировала рост эскалации на Украине, добавив, что развитие событий в регионе на последующие месяцы предсказать уже невозможно.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица потребовала, чтобы российские войска покинули ПМР, пообещав привлечь к решению этой задачи ООН. В случае, если силы РФ уйдут из Приднестровья, республика лишится гарантий безопасности, и риски вторжения со стороны Молдавии и Украины для неё резко возрастут.