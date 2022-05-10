Директор национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что победа Российской Федерации в Донбассе не положит конец военным действиям.
По его словам, российский лидер Владимир Путин готовится к продолжительному конфликту на Украине.
Хейнс отметил, что в ближайшие несколько месяцев на территории украинского государства может наблюдаться "более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория".
Также он подчеркнул, что в настоящее время нет "жизнеспособного" переговорного процесса, который бы способствовал мирному урегулированию конфликта на Украине.
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Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.