Хейнс: "Победа Москвы в Донбассе не положит конец военному конфликту"

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что победа Российской Федерации в Донбассе не положит конец военным действиям.

По его словам, российский лидер Владимир Путин готовится к продолжительному конфликту на Украине.

Хейнс отметил, что в ближайшие несколько месяцев на территории украинского государства может наблюдаться "более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория".

Также он подчеркнул, что в настоящее время нет "жизнеспособного" переговорного процесса, который бы способствовал мирному урегулированию конфликта на Украине.