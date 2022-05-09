Илон Маск не исключил гибель при "загадочных обстоятельствах"

Американский миллиардер, глава Space X Илон Маск не исключил, что может умереть при "загадочных обстоятельствах" и выразил радость знакомству с человеком, которого не назвал.

"Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой", — написал бизнесмен в соцсетях.

До этого поста Маск опубликовал заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в котором директор российской госкорпорации призвал основателя Space X к ответу за снабжение средствами связи украинских военных. Рогозин указал на то, что компания Маска поставляет Киеву спутниковое интернет-оборудование Starlink.