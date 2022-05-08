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Автор Денис Постольский

США оставили "Первый канал", НТВ, "Россия-1" без камер и микрофонов

Мир

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что вводит ограничительные меры в отношении трех российских государственных телеканалов — "Первого канала", НТВ, "России-1", следует из заявления Белого дома.

США оставили "Первый канал", НТВ, "Россия-1" без камер и микрофонов

Отмечается, что санкции введены в отношении "самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов".

С этого времени американские рекламные кампании, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут доступны эти трем российским телеканалам.

Кроме того, власти США также вводят около 2,6 тыс. визовых ограничений "в ответ на нарушения прав человека (…) со стороны российских военнослужащих и белорусских чиновников".

Также американские власти вводят ограничения в отношении руководства крупных банков России, в том числе Сбербанка и Газпромбанка. Также теперь под санкциями — Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что с начала спецоперации на Украине против России западные лидеры ввели 7374 санкции. Тогда как до начала демилитаризации и денацификации в Незалежной, рестрикций было 2754.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша первый канал
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