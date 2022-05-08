Пленный комбриг Баранюк: Украине "не светит" вступление в НАТО

По словам взятого в плен командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковника Владимира Баранюка, Украина за последние 20 лет нисколько не приблизилась к тому, чтобы стать членом НАТО.

"Вся моя служба с 2000 года, будучи офицером, она пронизана стремлением в НАТО. И как оно в 2000 году, это НАТО, было далеко, так, я так понимаю, и сейчас, оно не менее далеко", — сказал Баранюк на телеканале Россия 1.

Самое лучшее для Украины, по мнению украинского полковника, — оставаться внеблоковым государством.

"Война до последнего украинца, конечно, не выгодна", — заключил Баранюк.

Полковник Баранюк в числе других членов высшего командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ попытался прорваться из завода "Азовмаш", но потерпел неудачу и попал в плен к российским военным. Он вместе с другими задержанными украинскими военными уже поведал российской стороне обо всех обстоятельствах своего участия в боевых действиях в Мариуполе.