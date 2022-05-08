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Автор Екатерина Широкова

"Талибан"* открыл огонь по приграничному району Таджикистана: семь ракет

Мир

Боевики радикального движения "Талибан"* запустили семь ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе. Как сообщил таджикский источник, при обстреле никто не пострадал.

Согласно информации, из семи ракет, четыре упали в реку, а ещё три в лесополосу.

"Боевики Талибан* всего выпустили семь ракет, из них четыре снаряда попали в реку Пяндж, еще три упали в лесополосу поблизости", — рассказал источник агентству РИА Новости.

По словам собеседника, ракетный обстрел вели из провинции Тахор.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
талибан таджикистан
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