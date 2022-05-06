Шмыгаль: с начала спецоперации Киев получил от Запада $12 млрд помощи

С начала российской спецоперации на Украине Киев получил от западных стран помощь в размере более 12 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идёт как о поставках оружия, так и о финансовых транзакциях.

"С начала широкомасштабной войны Украина получила более $12 млрд поддержки в виде вооружения и финансовой помощи", — сообщил премьер на конференции доноров высокого уровня в Варшаве.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что президент США Джо Байден запросил новый транш помощи для Незалежной в 33 миллиарда долларов. Согласно информации, более 20 миллиардов из этой суммы пойдут на поставки оружия Киеву, остальная сумма на гуманитарные траты.