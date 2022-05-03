Финансовой помощи в 33 миллиарда долларов, которую ранее одобрил конгресс США по запросу президента страны Джо Байдена для Украины, не хватит на обеспечение страны продуктами первой необходимости, заявили американские активисты.
"Группы помощи" запросили у правительства Америки дополнительное финансирование. Согласно информации, активисты возмущены, что львиная доля финансирования направлена на военное обеспечение, а не гуманитарное.
"Менее 6 процентов последнего запроса Байдена на финансирование непосредственно направлены на облегчение острого гуманитарного кризиса, который распространился далеко за пределы Украины", — пишет Рolitico. — Мир столкнулся с голодной катастрофой беспрецедентного масштаба".
Согласно информации, активисты запрашивают у правительства США как минимум ещё пять миллиардов долларов. Что на это требование ответили в конгрессе, пока неизвестно.
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