Рolitico: "$33 млрд Байдена" для Киева не хватит на гуманитарные нужды

Финансовой помощи в 33 миллиарда долларов, которую ранее одобрил конгресс США по запросу президента страны Джо Байдена для Украины, не хватит на обеспечение страны продуктами первой необходимости, заявили американские активисты.

"Группы помощи" запросили у правительства Америки дополнительное финансирование. Согласно информации, активисты возмущены, что львиная доля финансирования направлена на военное обеспечение, а не гуманитарное.

"Менее 6 процентов последнего запроса Байдена на финансирование непосредственно направлены на облегчение острого гуманитарного кризиса, который распространился далеко за пределы Украины", — пишет Рolitico. — Мир столкнулся с голодной катастрофой беспрецедентного масштаба".

Согласно информации, активисты запрашивают у правительства США как минимум ещё пять миллиардов долларов. Что на это требование ответили в конгрессе, пока неизвестно.