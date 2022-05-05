Глава украинского правительства Денис Шмыгаль надеется, что фонд восстановления Украины будет финансироваться за счёт конфискованного российского имущества за границей.
"Мы надеемся, что этот фонд будет иметь финансирование из пяти источников — международных и финансовых организаций, помощи от гуманитарных организаций, помощи от частных лиц и фирм и, наконец, конфискованное имущество, переданное Украине", — отметил он в ходе международной конференции доноров, которая проходила в Варшаве.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект закона, который как раз и позволяет использовать российские активы для помощи Украине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.