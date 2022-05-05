Шмыгаль надеется, что Украину будут восстанавливать за счёт российских активов

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль надеется, что фонд восстановления Украины будет финансироваться за счёт конфискованного российского имущества за границей.

"Мы надеемся, что этот фонд будет иметь финансирование из пяти источников — международных и финансовых организаций, помощи от гуманитарных организаций, помощи от частных лиц и фирм и, наконец, конфискованное имущество, переданное Украине", — отметил он в ходе международной конференции доноров, которая проходила в Варшаве.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект закона, который как раз и позволяет использовать российские активы для помощи Украине.