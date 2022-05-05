Лукашенко: "Мы передали России номера машин организаторов провокации в Буче"

Минск передал Москве номера автомобилей организаторов провокации в украинской Буче, за которой стоят англичане. Об этом в интервью агентству Associated Press рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, в провокации участвовали подданные Великобритании, которые приехали в Бучу из Львова на четырёх автомобилях.

"Мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля, передали россиянам номера) прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство", — передает слова Лукашенко белорусское агентство.

Ранее Запад обвинил Москву в "преступлениях российских военнослужащих" в городе Буча Киевской области. Украина тогда распространила фотографии, якобы подтверждающие это. В Минобороны России назвали соответствующие материалы "очередной провокацией" и заявили, что все российские подразделения вышли из населённого пункта ещё 30 марта.