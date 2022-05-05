Скабеева о размолвке между Штайнмайером и Зеленским: "Колбаса, так колбаса"

Между президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером и украинским лидером Владимиром Зеленским состоялась телефонная беседа, в ходе которой они проговорили свои разногласия и решили забыть взаимные обиды. Недопонимание со стороны Штайнмайера возникло, когда украинские власти отказались принять его в Киеве, куда немецкий политик не так давно хотел нанести визит.

Вопрос примирения политиков изучила журналистка Ольга Скабеева, которая проинформировала россиян о состоявшемся между ними телефонном разговоре, сославшись на западное СМИ.

"То есть Штайнмайер простил Украину. Говорит- "колбаса, так колбаса; ливерная- значит ливерная',- ничего страшного. Называй меня, как тебе нравится", — иронично сказала Скабеева.

Хотя обидным словосочетанием "обиженная ливерная колбаса" наградили не Штайнмайера, а немецкого канцлера Олафа Шольца, и сделал это не Зеленский, а украинский посол в Берлине Андрей Мельник, за что на него очень обиделись немецкие граждане.