Посол Украины в Германии Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой

Украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал канцлера Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Связано "обзывательство" с тем, что немецкий канцлер отказался посетить Киев.

"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", — поучает Европу украинец.

Да, это та самая дипломатия, которую заслужил Евросоюз, теперь граждане Незалежной научат европейцев демократии и дипломатии.

Напомним, ранее Олаф Шольц отказался приехать на Украину из-за нежелания президента Владимира Зеленского видеть своего коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера.

Канцлер Германии отметил, что нежелание Киева видеть Штайнмайера — "это заметное событие". Он также попрекнул главу Украины военной и экономической помощью от ФРГ.