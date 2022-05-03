Украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал канцлера Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.
Связано "обзывательство" с тем, что немецкий канцлер отказался посетить Киев.
"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", — поучает Европу украинец.
Да, это та самая дипломатия, которую заслужил Евросоюз, теперь граждане Незалежной научат европейцев демократии и дипломатии.
Напомним, ранее Олаф Шольц отказался приехать на Украину из-за нежелания президента Владимира Зеленского видеть своего коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера.
Канцлер Германии отметил, что нежелание Киева видеть Штайнмайера — "это заметное событие". Он также попрекнул главу Украины военной и экономической помощью от ФРГ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.