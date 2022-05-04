"Он хотел войны": экс-президент Бразилии высказался о позиции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хотел войны с Россией, заявил бывший глава Бразилии и кандидат на новых президентских выборах Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, в противном случае он бы вёл переговоры, сообщает РИА Новости.

"Иногда я смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, он срывает овации в парламенте… Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведёт политическую кампанию", — считает бывший глава государства.

Он отметил, что Зеленскому следовало бы быть за столом переговоров. Лула да Силва подчеркнул, что люди разжигают ненависть к российскому лидеру Владимиру Путину, однако это не является решением проблемы.

Ранее министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса назвал экономические санкции, применённые "разными странами" к России из-за спецоперации на Украине, "неуместными".

По мнению Франсы, развивающиеся страны, такие как Бразилия, должны больше всего пострадать от политики рестрикций против РФ.