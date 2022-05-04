Власти Нигерии: Россия хочет инвестировать в газопровод между Африкой и Европой

Россия планирует финансировать проект по строительству газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко с европейскими странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильву.

По словам чиновника, представители РФ посетили его офис на прошлой неделе.

"Они очень хотят инвестировать в этот проект. И есть много других людей, которые также хотят его финансировать", — пояснил Сильва.

Предполагается, что газ, добываемый в Нигерии, будет проходить по газопроводу через множество африканских стран до самого края континента, где власти страны получат доступ к европейскому рынку. Как подчеркнул Сильва, к реализации проекта планируется приступить до мая 2023 года.

Марокко и Нигерия договорились о создании газопровода ещё в декабре 2016 года. Его предполагаемая длина составит около шести тысяч километров.