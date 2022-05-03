GT: визит Пелоси в Киев подтвердил намерения США затянуть конфликт на Украине

Визит спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси в Киев стал показателем того, что американские власти намерены затянуть конфликт вокруг Украины, заявил профессор китайского университета Жэньминь Дяо Дамин.

Как подчеркнул профессор, ранее США заявляли, что Белый дом не будет вмешиваться в ход конфликта, но визит Пелоси показал, что "поддержка Киева наиграна" и главная цель американских властей "надавить и ослабить Россию".

"Очевидно, что США надеются раздуть пламя потоком помощи, пытаясь закрыть пространство для переговоров между Россией и Украиной", — заявил Дамин в беседе с Global Times. — США надеются, что визит Пелоси продемонстрирует продолжительную поддержку США Украине".

Как подчеркнул профессор, сейчас Вашингтон намерен бросить все военные и политические силы на "ослабление" Москвы, а Киев выступает в качестве "площадки для представления".