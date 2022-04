Нэнси Пелоси раскрыла тайну: Обама завидует Байдену

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси раскрыла "тайну". Оказывается бывший президент США завидует президенту действующему. И нет, речь не о Дональде Трампе. Речь о Бараке Обаме.

Внимание на высказывание Пелоси, разумеется, одними из первых обратили на телеканале Fox News, который настроен весьма критически и к Джо Байдену, и к спикеру палаты представителей.

По данным телеканала, высказывание Пелоси приводится в отрывке отрывке книги двух корреспондентов New York Times "Это не пройдет: Трамп, Байден и борьба за будущее Америки" (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future). Вообще говоря, публикация книги запланирована на следующий вторник. Но она, книга то есть, уже оказалась в распоряжении Fox News. Такое бывает постоянно и служит дополнительной рекламой для книги.

Так вот, в начале президентского срока Байдена он и Обама говорили друг с другом по телефону "время от времени". Однако эти разговоры были далеки от "тесного братства, которые оба политика продавали стране в качестве политической басни", сообщает РИА "Новости".

Нэнси Пелоси, которая в этот период поддерживала связь с Обамой, поставила ему следующий диагноз: "Обама завидует Байдену", утверждается в книге.

Одной из причин подобного чувства может быть то, что текущая администрация США в отличии от предыдущей преподносится как более прогрессивная, отмечает в книге советник Байдена.

Стоит заметить, что отношения между бывшим и действующим президентами США могут и в самом деле быть не самыми простыми. В начале апреля в ходе мероприятия, посвящённом снижению расходов на медицину, произошёл эпизод, на который многие обратили внимание.

В ходе мероприятия Джо Байден подписал документ, касающийся расходов на медицину. После чего собрался сойти со сцены, дабы пообщаться с присутствующими. Однако на краю сцены его никто не ждал, чему президент США явно удивился, разведя руками.

На мероприятии присутствовал и бывший президент. И когда Байден оглянулся, то увидел Барака Обаму, который живо что-то обсуждал с законодателями и вице-президентом Камалой Харрис. Действующий американский президент отвернулся от них и даже махнул рукой.

Напомним, в то время, когда Барак Обама был президентом США, Джо Байден занимал пост вице-президента.