GT: Байден оказался между "двух огней" из-за Украины

Оказывая поддержку Киеву, президент США Джо Байден оказался в ловушке: с одной стороны, его избиратели не желают, чтобы их лидер втягивал страну в события на Украине, а с другой стороны, на этом настаивают европейские союзники Соединённых Штатов. Такое мнение озвучил сотрудник Китайского народного университета Дяо Дамин в материале для Global Times.

"С одной стороны, Байден столкнулся с внутренним экономическим давлением, он обманывает избирателей, что США не будут вступать в украинский конфликт. С другой, Белый дом вынужден выражать большую поддержку Украине, так как этого хотят американские союзники", — написал Дамин.

Эксперт уверен, что активно поддерживая Киев, США способствуют эскалации украинского кризиса и резко уменьшают шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее Байден обратился к Конгрессу с просьбой о выделении рекордных 33 миллиардов долларов для оказания военной и прочей помощи Украине.