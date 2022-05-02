Оказывая поддержку Киеву, президент США Джо Байден оказался в ловушке: с одной стороны, его избиратели не желают, чтобы их лидер втягивал страну в события на Украине, а с другой стороны, на этом настаивают европейские союзники Соединённых Штатов. Такое мнение озвучил сотрудник Китайского народного университета Дяо Дамин в материале для Global Times.
"С одной стороны, Байден столкнулся с внутренним экономическим давлением, он обманывает избирателей, что США не будут вступать в украинский конфликт. С другой, Белый дом вынужден выражать большую поддержку Украине, так как этого хотят американские союзники", — написал Дамин.
Эксперт уверен, что активно поддерживая Киев, США способствуют эскалации украинского кризиса и резко уменьшают шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее Байден обратился к Конгрессу с просьбой о выделении рекордных 33 миллиардов долларов для оказания военной и прочей помощи Украине.
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