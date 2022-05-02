Reuters: ЕК может позволить Венгрии и Словакии продолжить поставки нефти из РФ

Еврокомиссия может сделать исключение для Венгрии и Словакии, позволив им не вводить запрет на поставки российской нефти, когда такое решение будет принято Евросоюзом. Пойти на уступку в отношении этих стран могут, чтобы "сохранить единство" в Европе. Об этом пишет Reuters .

Как рассказали журналистам агентства в ЕС, в отношении Венгрии и Словакии касательно импорта российской нефти возможны два пути, по которым будут развиваться события. В первом варианте этим двум странам могут полностью разрешить поставки российской нефти, вообще не присоединяясь к эмбарго против РФ. Во втором варианте Венгрии и Словакии могут просто дать больше времени, чтобы они смогли сделать менее болезненным отказ от импорта нефти из РФ, подготовившись к нему в течение более длительного времени.

Агентство уточнило, что запрет на импорт российской нефти в Европе не будет принят быстро, он будет проходить в несколько этапов и может быть реализован не ранее 2023 года.

В Венгрии ранее говорили, что Будапешт не будет присоединяться к энергетическим антироссийским санкциям из-за отрицательных последствий такого шага для Европы.

Ранее помощник канцлера ФРГ по вопросам экономики Йорг Кукис подтвердил, что Германия поддерживает эмбарго на поставки нефти из России, но это можно будет осуществить не раньше, чем через несколько месяцев.