Введя санкции против России, Запад "выбил" её из устоявшейся в течение последних десятилетий международной системы. О том, что предыдущие международные договорённости будут разрушены и миропорядок изменится, пишет французская газета Le Figaro.
"Свободная Россия создаст свой собственный лагерь, который будет сильнее западного благодаря вероятному вхождению в него Китая и многих других стран", — говорится в материале.
Авторы добавляют, что после окончания спецоперации на Украине мировой порядок будет выглядеть иначе.
Французские журналисты отмечают, что целью Запада была максимальная глобализация, в то время как Россия и Китай всегда тяготели к другого рода международным отношениям, при которых решающую роль будет иметь превосходство государств.
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Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.