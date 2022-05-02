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Автор Светлана Нерадовская

Le Figaro: из-за санкций РФ создаст свой лагерь, который будет сильнее западного

Мир

Введя санкции против России, Запад "выбил" её из устоявшейся в течение последних десятилетий международной системы. О том, что предыдущие международные договорённости будут разрушены и миропорядок изменится, пишет французская газета Le Figaro.

"Свободная Россия создаст свой собственный лагерь, который будет сильнее западного благодаря вероятному вхождению в него Китая и многих других стран", — говорится в материале.

Авторы добавляют, что после окончания спецоперации на Украине мировой порядок будет выглядеть иначе.

Французские журналисты отмечают, что целью Запада была максимальная глобализация, в то время как Россия и Китай всегда тяготели к другого рода международным отношениям, при которых решающую роль будет иметь превосходство государств.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
франция
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