Мир на грани сырьевого шока: первые уже "пошли"

Мировые цены на энергоносители, по прогнозам Всемирного банка, резко вырастут, что приведет к крупнейшему за полвека скачку цен на сырьевые товары.

Согласно апрельскому отчету банка по перспективам товарных рынков, мировые цены на энергоносители, которые уже резко выросли из-за блокировок, вводившихся из-за коронавирусной пандемии, и продолжают расти на фоне российской спецоперации на Украине, вырастут на 50,5% в 2022 году.

"Это самый большой сырьевой шок, который мы испытали с 1970-х годов. Как и тогда, шок усугубляется всплеском ограничений в торговле продуктами питания, топливом и удобрениями”, — говорится в заявлении вице-президента Всемирного банка Индермита Гилла.

По его словам, санкции, введенные против России, подорвали мировую торговлю сырьевыми товарами, вызвав огромный рост цен на энергоносители. Прогнозируется, что цены на продовольствие в этом году вырастут на 22,9%, больше всего с 2008 года, поскольку цены на пшеницу подскочат на 40% — до рекордных максимумов.

Украину и Россию традиционно называют "мировой хлебной корзиной", поскольку эти две страны являются крупнейшими поставщиками зерновых, особенно кукурузы и пшеницы.

В этом году от Украины ждали экспорта 10% мировой пшеницы, но поставок не будет. Россия же на фоне введённых против неё санкций с 15 марта временно прекратила экспортировать в ЕАЭС сельхозпродукцию.

"Эти события начали поднимать призрак стагфляции. Политики должны использовать любую возможность для увеличения экономического роста внутри своих стран и избегать действий, которые принесут вред мировой экономике”, — сказал Индермит Гилл.

Две крупнейшие экономики ЕС балансируют "на грани"

Как сообщила CNN, большая часть Европы сейчас столкнулась со стагфляцией — "кошмарным сочетанием" высокой инфляции, снижения экономического роста и безработицы.

Хуже всего дела обстоят в Германии и Франции. Если первая ещё только готовится "к большим проблемам" — Бундестаг понизил свой прогноз роста на текущий год до 2,2%, предупредив о возможной рецессии в том случае, если поставки газа из России прекратятся, то вторая уже погрузилась в это состояние — инфляция достигла очередного максимума, а покупательская способность населения рухнула — "расходы домохозяйств снизились на 1,3%".

Лавров: сами виноваты

В продовольственном кризисе, который готов захлестнуть Европу западные политики обвиняют Россию, хотя объективная причина проблем — введённые Западом антироссийские санкции.

"Текущая ситуация усугубила проблему. Санкции Запада разорвали цепочки продовольственных поставок. Десятки иностранных судов находятся в портах Украины в Чёрном и Азовском морях, потому что они под санкциями. Мы готовы их отпустить, но украинское правительство не идёт на сотрудничество", — пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Назло соседу отморожу уши"

Пока же крупнейшие экономики Европы ищут способ защитить себя и оттягивают момент отказа от российских энергоносителей, две наиболее "рьяных" страны, махнув рукой, буквально бросились в омут: Болгария и Польша демонстративно отказались платить за газ в рублях. А Газпром — к их немалому удивлению — уговаривать не стал, а просто прекратил поставки.

Интересна реакция Софии и Варшавы. Вместо того, что признать: правила игры поменялись, они … обвинили Москву в шантаже.

"Это атака на Польшу! Мы готовилась к этому моменту годами. Мы разберемся с этим шантажом, с этим дулом у виска, чтобы поляки этого не почувствовали!", — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. "Мы не поддадимся на такой рэкет. Одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо!", — возмутился его болгарский коллега Кирил Петков.

Напомним, польские власти, упорно позиционирующие себя отъявленными русофобами, ранее заявляли, что прекрасно справятся и без российского газа, потому что у них все хранилища заполнены. И уверенно утверждали, что энергетической безопасности страны ничего не угрожает. Но ожидания с реальностью не совпали:

после остановки поставок газа, десятки районов в нескольких воеводствах были отключены от центрального газоснабжения.

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