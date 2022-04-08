Временный запрет на экспорт зерна из России стал большой проблемой для Европы

Россия с 15 марта временно прекратила экспортировать в ЕАЭС сельхозпродукцию. Например, зерно и сахар. Смысл этого решения в условиях санкций прост и понятен: защитить собственный рынок продовольствия.

При этом, как сообщалось ранее, крест на экспорте не поставлен — как только Минсельхоз даст добро, поставки будут возобновлены.

В Европе же увидели "тонкий намёк на толстые обстоятельства".

В Брюсселе уверены: Москва хотела показать, что проблемы для ЕС только начались и вот-вот к энергетическому кризису добавится ещё и продовольственный. И это ей удалось.

Кризис уже начинается. Как сообщил немецкий канал N24 цены на зерно и продукты в стране ползут вверх, начиная с конца февраля. А поскольку один из основных поставщиков — Украина — на неопределённый срок "выпал" из цепочки, то предсказать стоимость пшеницы и подсолнечника не берется никто.

Проблема номер два — корма. Нет российских удобрений — нет еды для скота. Как следствие, немцам уже власти посоветовали есть поменьше мяса.

А ещё нехватка удобрений снизит урожайность процентов на 30-40. Восполнить такой объем в сложившихся обстоятельствах ФРГ, как и Европе в целом, будет попросту неоткуда.

Пока же в Германии дорожают молочные продукты, подсолнечное масло, минеральная вода, кофе и т. д

Франция тоже столкнулась с началом продовольственного кризиса. В Париже рассматривают возможность введения системы чеков на еду для бедных семей.

А что ж Россия?

Пока Европа ищет пути выхода из созданного ей же самой кризиса, Россия готовится перенаправить экспорт зерна в Китай. В феврале был подписан договор на поставку люцерны, пшеницы и ячменя — общим объёмом миллион тонн.

Также в текущем году Россия начнет поставки в Китай котонизированного льноволокна из Удмуртии, которая в 2019 году поставила перед собой цель освоить его производство и начать экспорт. Первые 17 тонн уже отправлены через Прибалтику.

Цена за 1 кг котонизированного льноволокна на мировых рынках достигает 2,2 долларов. И спрос только растет. Его используют самые разные отрасли промышленности: автомобильная, текстильная, строительная и медицина.

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