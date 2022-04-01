Глава ЕК обвинила Газпром в нежелании больше зарабатывать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на полях конференции "Евро-2022" обвинила российский Газпром в том, что он фактически создал энергетический кризис в Европе.

Сама идея не нова и к подобным обвинениям наш энергетический гигант уже успел привыкнуть. Необычно обоснование претензии еврочиновницы, заявившей:

Газпром, похоже, не заинтересован в увеличении поставок газа в Европу, несмотря на рекордно высокие цены и огромный спрос. … Он выполняет контракты и не поставляет больше газа хотя бы для того, чтобы получить больше денег.

Вот так. Во всём виноват Газпром, который зарабатывает деньги так, как считает нужным.

К слову, подозрения ЕК в адрес Газпрома уже вылились в обыски офисов его дочерних компаний в Германии.