Глава ЕК обвинила Газпром в нежелании больше зарабатывать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на полях конференции "Евро-2022" обвинила российский Газпром в том, что он фактически создал энергетический кризис в Европе.
Сама идея не нова и к подобным обвинениям наш энергетический гигант уже успел привыкнуть. Необычно обоснование претензии еврочиновницы, заявившей:
Газпром, похоже, не заинтересован в увеличении поставок газа в Европу, несмотря на рекордно высокие цены и огромный спрос. … Он выполняет контракты и не поставляет больше газа хотя бы для того, чтобы получить больше денег.
Вот так. Во всём виноват Газпром, который зарабатывает деньги так, как считает нужным.
К слову, подозрения ЕК в адрес Газпрома уже вылились в обыски офисов его дочерних компаний в Германии.
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