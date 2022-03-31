Для Европы разработан план снижения спроса на энергоносители

Европейские страны сегодня, 31 марта, вынуждены сделать непростой для себя выбор: начать платить за российский газ в рублях или жёстко экономить в ожидании чуда – появления нового поставщика, готового покрыть потребности их экономик.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что во втором случае – если ЕС не согласится на условия Москвы - может грянуть мировой энергетический кризис, поскольку Россия является крупнейшим в мире экспортером сырья на мировые рынки и третьей по величине нефтедобывающей страной в мире.

В качестве подстраховки МЭА разработало 10-шаговый план, направленный на снижение мирового спроса на нефть на 2,7 миллиона баррелей в день в течение четырех месяцев. Организация предлагает

снизить скоростной режим на автомагистралях на 10 км / ч,

запретить использование автомобилей по воскресеньям,

снизить тарифы на общественный транспорт,

стимулировать каршеринг,

расширить удаленную работу до трех дней в неделю,

поощрять использование скоростных и ночных поездов вместо регулярных рейсов, а также более широкое использование электромобилей.

“Это значительно снизит потенциальную напряженность в то время, когда большое количество российских поставок может больше не доходить до рынка и приближается пиковый сезон спроса в июле и августе”, - говорится в пресс-релизе МЭА.

По мнению организации, практические действия правительств и граждан могут существенно снизить спрос на нефть и снизить потребительские расходы на автомобильное топливо.