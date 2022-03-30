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Автор Ольга Лебедева

Глава МЭА предупредил: на пороге мировой энергетический кризис

Экономика

События на Украине могут вскоре привести к глобальному энергетическому кризису, заявил сегодня глава парижского Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на встрече министров энергетики и климата.

Глава МЭА предупредил: на пороге мировой энергетический кризис

“Учитывая роль России в мировой энергетической системе, за этим гуманитарным кризисом может последовать энергетический, - сказал он, отметив, что сейчас крайне важно определить, какие меры может предпринять мировое сообщество, чтобы этого избежать. - Эта ситуация подтверждает необходимость обеспечения международной энергетической безопасности”.

Это предупреждение прозвучало в связи с тем, что поставки нефти из России оказались под угрозой из-за санкций, введенных против страны в связи со спецоперацией на Украине. Россия является крупнейшим в мире экспортером сырья на мировые рынки и третьей по величине нефтедобывающей страной в мире.

 

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Автор: Ольга Лебедева
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