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Автор Ольга Лебедева

Bloomberg: в офисах Газпрома в Германии прошли обыски

Мир

Представители Европейской комиссии провели обыски в офисах немецких подразделений ПАО "Газпром" в рамках расследования роли российского газового гиганта в доведении цен на континенте до рекордов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, "пожелавшие остаться анонимными".

Bloomberg: в офисах Газпрома в Германии прошли обыски

Издание уточняет, что речь идёт о представительствах компании Gazprom Germania и "дочке" Газпрома Wingas, которые поставляют на немецкий рынок около 20% газа.

"Обыски проводились в рамках усиления Европой расследования того, вызвало ли поведение Газпрома всплеск цен на газ и ухудшение энергетического кризиса в регионе", — цитирует Bloomberg слова своих информаторов.

Газета напоминает, что Европа борется с энергетическим кризисом с прошлого года, который, как утверждают чиновники начался с того, что Газпром ограничил дополнительные поставки в то время, когда запасы газа в хранилищах уже заканчивались. Тогда Газпром впервые обвинили в "злоупотреблении властью", в том, что он нарочно снижает поставки, чтобы оказать давление на политиков и заставить их запустить "Северный поток-2".

Россия неоднократно заявляла, что ее нельзя обвинять в росте европейских цен на газ и что Газпром полностью удовлетворяет запросы покупателей, что также подтвердили европейские коммунальные службы.

"Проведение обысков Gazprom Germania и Wingas члены ЕК комментировать отказались", — пишет Bloomberg.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы газпром
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