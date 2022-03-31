Bloomberg: в офисах Газпрома в Германии прошли обыски

Представители Европейской комиссии провели обыски в офисах немецких подразделений ПАО "Газпром" в рамках расследования роли российского газового гиганта в доведении цен на континенте до рекордов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, "пожелавшие остаться анонимными".

Издание уточняет, что речь идёт о представительствах компании Gazprom Germania и "дочке" Газпрома Wingas, которые поставляют на немецкий рынок около 20% газа.

"Обыски проводились в рамках усиления Европой расследования того, вызвало ли поведение Газпрома всплеск цен на газ и ухудшение энергетического кризиса в регионе", — цитирует Bloomberg слова своих информаторов.

Газета напоминает, что Европа борется с энергетическим кризисом с прошлого года, который, как утверждают чиновники начался с того, что Газпром ограничил дополнительные поставки в то время, когда запасы газа в хранилищах уже заканчивались. Тогда Газпром впервые обвинили в "злоупотреблении властью", в том, что он нарочно снижает поставки, чтобы оказать давление на политиков и заставить их запустить "Северный поток-2".

Россия неоднократно заявляла, что ее нельзя обвинять в росте европейских цен на газ и что Газпром полностью удовлетворяет запросы покупателей, что также подтвердили европейские коммунальные службы.

"Проведение обысков Gazprom Germania и Wingas члены ЕК комментировать отказались", — пишет Bloomberg.