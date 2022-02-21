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Автор Ольга Лебедева

Газпром: запасы газа в хранилищах Европы почти на нуле

Экономика

Подземные хранилища газа в Европе были пусты на 95,3% по состоянию на 17 февраля. Об этом сообщил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Газпром: запасы газа в хранилищах Европы почти на нуле

Это означает, что в Европе осталось всего 4,7% запасов газа до конца зимнего сезона.

  • Объем активного газа в хранилищах на 21% или 8,3 млрд кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего этой зимой из европейских ПХГ уже было изъято 44,8 млрд кубометров.

По данным "Газпрома", запасы газа в подземных хранилищах Украины также находятся на минимуме, снизившись до 10,6 млрд кубометров, что на 45% меньше прошлогоднего показателя.

Напомним, на минувшей неделе власти Германии, обладающей одной из крупнейших подземных сетью хранилищ в Европе, сообщили о падении объемов хранения до исторически низкого уровня по сравнению с предыдущими годами.

Поставки российского газа в европейские страны начали падать уже в середине 2021 года, а в начале 2022 года спад ускорился. "Газпром", впрочем, неоднократно настаивал на том, что по-прежнему поставляет газ в Европу в строгом соответствии с существующими контрактами.

Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу назвала политику поставок "Газпрома" намеренно вредной.

“Газпром сознательно пытается хранить и поставлять как можно меньше, в то время как цены и спрос стремительно растут”, - сказала она в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

  • По данным ЕК, 40% импорта голубого топлива в Европу приходится на "Газпром".

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Автор: Ольга Лебедева
Темы газ европа газпром
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