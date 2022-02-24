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Автор Ольга Лебедева

Остановка Германией сертификации СП-2: цены на газ в Европе поползли вверх

Экономика

Европейские цены на природный газ в среду превысили $1000 за 1000 кубометров, отметив ежедневный рост более чем на 7%, сообщает Лондонская клиринговая палата Intercontinental Exchange:

Остановка Германией сертификации СП-2: цены на газ в Европе поползли вверх

Мартовские фьючерсы на узел передачи права собственности в Нидерландах торговались на уровне $1,004.7 за 1000 кубометров, что на 7,8% больше, чем во вторник, когда газ торговался на уровне $932,3.

Предыстория кризиса

Первый всплеск цен на газ в Европе приключился весной прошлого года: тогда фьючерсы колебались на уровне $300 за 1000 кубометров.

Следующий скачок — в конце лета — до $600, затем до $1000 в октябре.

Рекордный максимум зафиксирован в декабре — $2190 после того, как власти США впервые заявили, что Москва, вероятно, планирует нападение на Украину, и пригрозили ввести новые санкции против России, основного поставщика газа в ЕС.

Цены начали снижаться в декабре, когда газ торговался на уровне менее $1000 за 1000 кубометров на голландском фьючерсном рынке, европейском эталоне.

И снова — здорОво

Новый всплеск произошел на следующий день после того, как Германия приостановила сертификацию трубопровода "Северный поток-2", отложив энергетический проект с Россией на неопределенный срок. Этот шаг был частью санкций, наложенных на Москву после решения президента Владимира Путина признать независимый статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Проект, возглавляемый "Газпромом", направлен на повышение способности России поставлять СПГ напрямую в Германию в обход сухопутных маршрутов, проходящих через такие страны, как Украина.

В среду исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что решение Германии прекратить включение спорного трубопровода не повлияет на цены на газ в ЕС.

"В газопроводе "Северный поток-2 " нет газа. То, что было остановлено, — это одобрение … оно необходимо для того, чтобы начать работу, а это означает, что остановка процесса одобрения не может повлиять на цены на газ, — сказала Вестагер на пресс-конференции. — Мы полностью поддерживаем немецкие власти".

Как видно из биржевых цифр — ошиблась. Очень похоже на то, что начал сбываться прогноз американского рейтингового агентства Fitch.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы европа северный поток-2
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