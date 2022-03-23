Мировые цены на пшеницу стремительно растут на фоне проблем с поставками, вызванных событиями на Украине и антироссийскими санкциями.
Первый замминистра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис заявил во вторник, что страна и ЕС в целом должны подготовиться к дефициту зерна.
"Дефицит может означать, во-первых, значительный рост цен и, во-вторых, это может означать, что мы увидим беспорядки в более широком регионе и особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке”, — сказал он на встрече в Брюсселе.
Военная спецоперация России в Украине повлияла на поставки зерна из двух стран, которые являются крупными мировыми экспортерами. Кризис привел к росту цен на пшеницу в последние недели до самого высокого уровня с 2008 года. Мировые цены на продовольствие также достигли исторических максимумов на фоне проблем с поставками. Президент Франции даже намерен вводить продовольственные ваучеры.
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