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Автор Ольга Лебедева

На ЕС надвигается дефицит зерна

Экономика

Мировые цены на пшеницу стремительно растут на фоне проблем с поставками, вызванных событиями на Украине и антироссийскими санкциями.

На ЕС надвигается дефицит зерна

Первый замминистра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис заявил во вторник, что страна и ЕС в целом должны подготовиться к дефициту зерна.

"Дефицит может означать, во-первых, значительный рост цен и, во-вторых, это может означать, что мы увидим беспорядки в более широком регионе и особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке”, — сказал он на встрече в Брюсселе.

Военная спецоперация России в Украине повлияла на поставки зерна из двух стран, которые являются крупными мировыми экспортерами. Кризис привел к росту цен на пшеницу в последние недели до самого высокого уровня с 2008 года. Мировые цены на продовольствие также достигли исторических максимумов на фоне проблем с поставками. Президент Франции даже намерен вводить продовольственные ваучеры.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы евросоюз
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