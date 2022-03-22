Макрон предрёк мировой кризис продовольствия и пообещал объявить субсидии

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны проанализируют возможность введения дополнительных пособий для малоимущих семей. Эта мера может стать необходимой на фоне подорожания продуктов из-за ситуации на Украине, отметил президент.

По его словам, в мире начнётся кризис продовольствия. Париж открыт для предложений, которые помогут сформулировать совместный европейский ответ на эту сложную ситуацию, подчеркнул глава страны.

"В краткосрочной перспективе я бы хотел ввести продовольственный чек, чтобы помочь наименее обеспеченным домохозяйствам справиться с ростом цен и побудить их покупать французские продукты, чтобы снять с них часть финансового бремени", — заявил Макрон, слова которого приводит France Bleu.

Ранее в Pravda.Ru писали, как антироссийские санкции повлияют на состояние мировой экономики. По мнению экспертов, начнутся продовольственный и энергетический кризисы.