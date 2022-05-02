Арестович: СБУ задержала "российских шпионов", которые хотели сбить самолёт

Служба безопасности Украины задержала российских шпионов, которым была поставлена задача сбить пассажирский самолёт над территорией России или Белоруссии и обвинить в этом Киев. Такую очередную детективную историю рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, "диверсантам", один из которых является сотрудником самого Генштаба РФ, для этого нужен был украинский ПЗРК. Его они якобы пытались получить через волонтёров. А для того, чтобы войти к ним в доверие, давали информацию о реальном местонахождении российских войск. Причём выдавали координаты "кадыровцев", подчеркнул советник в интервью.

Но и это оказалось ещё не все, заметил Арестович. Он добавил, что когда "шпионы" были задержаны СБУ, и проверили их переписку, выяснилось, что старший группы врал своему начальству.

"Они искали постановочных товарищей, чтобы изобразить нападение на пост теробороны. Потому что реально на пост теробороны они нападать не хотели. Ну, это ж чревато. <…> И они, значит, хотели ролик снять, разыграть про то, что они якобы убивают, и переслать начальству в качестве отчёта о проделанной работе…", — поведал советник, добавив, что на поиске актёров "диверсанты" и погорели.

Заметим, что никакого подтверждения рассказанного Арестовичем от украинских властей не было. Скорее всего, это просто очередная выдумка, подобная легенде о "призраке Киева", которого как выяснилось, никогда не существовало. Всё это нужно украинским властям для поднятия заметно упавшего боевого духа бойцов ВСУ.

Ранее Арестович заявил, что новый батальон "Свободная Россия", сформированный из перешедших на сторону ВСУ военнослужащих и пленных российской армии уже сражается в зоне боевых действий. Однако информация об этом держится в "строжайшей тайне".