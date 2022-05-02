Арестович подтвердил информацию о создании батальона "Свободная Россия"

В Сети появилась информация о том, что в Донбассе был замечен новый батальон "Свободная Россия", якобы сформированный из перешедших на сторону ВСУ военнослужащих и пленных российской армии. То, что такое подразделение существует, признал в интервью и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы их бережём очень сильно, поэтому информацию ограничиваем. Потому что эти люди рискуют в двести раз больше, чем мы", — заявил он.

Подразделение, по его словам, сформировано давно, однако, недели две назад произошёл перелом. И в батальоне людей, которые приехали из России впервые стало больше, чем тех, которые вступили в него на Украине.

Также приехали несколько очень серьёзных в смысле военного профессионализма людей, добавил советник. Он заявил, что это офицеры из "очень серьёзных" подразделений, которые стали ядром батальона. Причём своё согласие они выразили почти два месяца назад, но только после полуторамесячной проверки порядка нескольких десятков человек отправлены в зону боевых действий.

Арестович объяснил, что на боевые задания они идут не под своей символикой, а со средствами маскировки, то есть как бойцы ВСУ.

"Кроме того, в их составе есть украинские военнослужащие, для того чтобы люди могли поговорить на украинском языке. То есть мы их там маскируем. И внешне они не отличаются от украинского подразделения", — заключил советник.