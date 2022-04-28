Автор "взорвавшегося кондиционера" предложил забрать Кубань, Воронеж и Ростов

На Украине довольно часто звучат весьма неадекватные заявления.

Верховной Раде необходимо объявить прилегающие к украинским границам области РФ "временно оккупированными территориями Украины", заявил экс-прокурор Сергей Иванов.

Он известен также как автор издевательства о "взорвавшемся кондиционере" в Луганске в 2014 году. Тогда от украинского авиационного удара по погибло восемь человек.

Иванов вдруг придумал, что обратившись к историческим параллелям, надо взглянуть на карты двести лет назад и "каждый может убедиться", что эти территории были украинской территорией Украины.

"Так же, как территория Воронежской области, как другие территории Ростовской области. Я уже молчу за Кубань", — фантазирует бывший украинский прокурор.

Иванов говорит, что это уже дело Украины, что она взрывает "на своей территории, что не взрывает".

Он отметил, что на месте Рады он бы пересмотрел границы РФ. И признал бы Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также Краснодарский край временно оккупированными территориями Украины.