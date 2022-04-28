Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом

В Белгородской области гуманитарный конвой попал под обстрел со стороны украинских военных.

Люди и техника не пострадали, сообщает РИА Новости.

Обстреляли гуманитарную колонну из миномётов. Всё случилось в среду, 27 апреля, когда машины возвращались домой из Харьковской области.

"При возвращении их Харьковской области, куда мы доставили гуманитарную помощь… колонна попала под обстрел", — рассказала представитель гуманитарного конвоя Алёна Березовская.

Она уточняет, что всё произошло в посёлке Журавлевка, а помимо гуманитарной колонны, под обстрел попали жилые дома.

Автомобиль, в котором была Березовская, отстал от основной колонны. Как рассказывает девушка, снаряды разрывались в ста метрах от машины.