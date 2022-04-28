Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров

Украинские элитные десантники из 79-й бригады ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на своих командиров. По словам бойцов, их завели в лес под селом Ямполь и бросили там умирать, а сейчас пытаются представить дезертирами за то, что они выжили.

"Наши командиры завели нас в лес, окапываться, у нас было пару лопат на множество людей… Нас громили — мы даже не успевали штык прицепить", — рассказал один из военнослужащих.

Он добавил, что бойцы сидели на позициях 5-6 дней, а командиры их бросили. Десантники просили подмоги, вызывали артиллерию, но никакой помощи не было.

"Нас била авиация — никакого ПВО. Нас тупо кинули на мясо", — пояснил военный.

Он заметил, что выживших бойцов хотят отдать под суд, как дезертиров, оставивших поле боя, однако это не так.

"Мы приняли бой, с автоматами против брони, и те, кто сейчас жив — вышли живыми из котла. Остальные 70% наших ребят лежит в лесу, трупами", — заявил боец ВСУ.

По его словам, 95-я и 79-я бригада разбиты, бегут даже офицеры. А те, кто смог уцелеть, понимают, что это конец

"Мы не можем воевать там, где бросают раненых, офицеры бегут на машинах, даже раненых подобрать не хотят — это позорище. Такие люди — это не офицеры — это шакалы", — заключил украинский военный.