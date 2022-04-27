Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины

Родственники военнослужащих 28-й ОМБр ВСУ заявили, что командование "дурит" общественность, рассказывая о судьбе элитного соединения.

Из официальных данных ВС Украины следует, что 28-я ОМБр успешно проводит операции между Херсонской и Николаевской областями. Заместитель командира танковой роты в бригаде с позывным Мыкола заявил, что его танк в неравном бою уничтожил несколько установок "Град", колесную технику и большое количество пехоты РФ.

Однако близкие военнослужащих заявляют, что это не имеет ничего общего с тем, что происходит на самом деле. Родственники военных из 28-й ОМБр рассказали, что ещё в начале апреля бригада попала в окружение в Херсонской области. С того времени военные находятся в котле и вырваться из него не могут.

"Их бросили в беде и списали. Мы уже обращались на все горячие линии, включая Министерство обороны Украины, главу военной администрации Одесской области Максима Марченко и так далее. С нами нигде нет обратной связи", — цитирует обращение родственников EADaily.

Командование ВС Украины не позволяет военным сдаться, угрожая расстрелом, и при этом не оказывает никакой помощи, заявляют близкие военных.

28-я бригада была сформирована в 2014 году и принимала активное участие в геноциде людей Донбасса.