EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлиана Смирнова

Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины

Мир

Родственники военнослужащих 28-й ОМБр ВСУ заявили, что командование "дурит" общественность, рассказывая о судьбе элитного соединения.

Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины

Из официальных данных ВС Украины следует, что 28-я ОМБр успешно проводит операции между Херсонской и Николаевской областями. Заместитель командира танковой роты в бригаде с позывным Мыкола заявил, что его танк в неравном бою уничтожил несколько установок "Град", колесную технику и большое количество пехоты РФ.

Однако близкие военнослужащих заявляют, что это не имеет ничего общего с тем, что происходит на самом деле. Родственники военных из 28-й ОМБр рассказали, что ещё в начале апреля бригада попала в окружение в Херсонской области. С того времени военные находятся в котле и вырваться из него не могут.

"Их бросили в беде и списали. Мы уже обращались на все горячие линии, включая Министерство обороны Украины, главу военной администрации Одесской области Максима Марченко и так далее. С нами нигде нет обратной связи", — цитирует обращение родственников EADaily.

Командование ВС Украины не позволяет военным сдаться, угрожая расстрелом, и при этом не оказывает никакой помощи, заявляют близкие военных.

28-я бригада была сформирована в 2014 году и принимала активное участие в геноциде людей Донбасса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы херсонская область
Sberbank
Новости
Панин попросил прощения у Галкина: "Максим не оскорблял русский народ"
Эксперт: Турция уходит от США и начинает собственную игру
Экс-омоновец Кийко: Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина
Железнодорожник: необходимо бить по железнодорожным путям на Украине
ВФУ в панике покидают опорные пункты на заводе "Азовсталь"
Гагарин: западные санкции приведут к утрате монополии доллара и евро
В России могут возродить "шарашки" для заключённых IT-специалистов
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
"Шлю лучики проклятья": Гузеева высказалась о своём "бегстве" из России
Крашенинникова: Украину ждёт раскол, если Запад продолжит участвовать в СВО РФ
Популярное
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Игорь Буккер Почему Грузия не открыла второй фронт против России Игорь Буккер Ирина Шлионская Стресс может быть полезен, но в разумных пределах Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как Павел I вызвал королей Европы на дуэль Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Последние материалы
Панин попросил прощения у Галкина: "Максим не оскорблял русский народ"
Эксперт: Турция уходит от США и начинает собственную игру
Экс-омоновец Кийко: Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина
Железнодорожник: необходимо бить по железнодорожным путям на Украине
ВФУ в панике покидают опорные пункты на заводе "Азовсталь"
Гагарин: западные санкции приведут к утрате монополии доллара и евро
В России могут возродить "шарашки" для заключённых IT-специалистов
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
"Шлю лучики проклятья": Гузеева высказалась о своём "бегстве" из России
Крашенинникова: Украину ждёт раскол, если Запад продолжит участвовать в СВО РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников