Литовкин: на юге России могут появиться защитные сооружения для защиты от ВСУ

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, события последних дней в виде обстрелов со стороны ВСУ могут заставить российские власти возвести защитные сооружения и укреплённые пункты на юге России возле украинской границы.

Эксперт отметил, что демаркировки границы в этих районах не было, равно как и защитных сооружений, в связи с чем выстрелы украинских военных достигали территории РФ, позволяя им оставаться безнаказанными.

"На сегодняшний день это уже не прокатило, так как принято решение усилить защиту границ хотя бы с точки зрения ПВО. Соответственно будут решаться вопросы, наверное, и с другими вещами в сфере безопасности границ", — сказал Литовкин в беседе с NEWS. ru.

Также эксперт предположил, что в дополнение к защитным сооружениям, возможно, потребуется построить бомбоубежища, однако точно это можно будет решить, когда спецоперация завершится.

Таким образом Литовкин отреагировал на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который напомнил о необходимости защиты юга России от потенциальных биологических угроз, путём приведения в порядок защитных сооружений гражданской обороны.