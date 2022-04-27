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Автор Светлана Нерадовская

Литовкин: на юге России могут появиться защитные сооружения для защиты от ВСУ

Мир

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, события последних дней в виде обстрелов со стороны ВСУ могут заставить российские власти возвести защитные сооружения и укреплённые пункты на юге России возле украинской границы.

Литовкин: на юге России могут появиться защитные сооружения для защиты от ВСУ

Эксперт отметил, что демаркировки границы в этих районах не было, равно как и защитных сооружений, в связи с чем выстрелы украинских военных достигали территории РФ, позволяя им оставаться безнаказанными.

"На сегодняшний день это уже не прокатило, так как принято решение усилить защиту границ хотя бы с точки зрения ПВО. Соответственно будут решаться вопросы, наверное, и с другими вещами в сфере безопасности границ", — сказал Литовкин в беседе с NEWS. ru.

Также эксперт предположил, что в дополнение к защитным сооружениям, возможно, потребуется построить бомбоубежища, однако точно это можно будет решить, когда спецоперация завершится.

Таким образом Литовкин отреагировал на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который напомнил о необходимости защиты юга России от потенциальных биологических угроз, путём приведения в порядок защитных сооружений гражданской обороны.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина
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