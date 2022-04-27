Из-за заявления Газпрома цена газа в Европе подскочила на 21 процент

На утренних европейских торгах цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подпрыгнула на 21%. Позже, в ходе биржевой процедуры стоимость газа опустилась до 15% и составила 1300 долларов за кубический метр.

Такой скачок цен на голубое топливо обусловлено недавним заявлением российского Газпрома о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу.

Так, по данным лондонской биржи ICE, в первые минуты торгов стоимость одного кубического метра топлива составила 1370 долларов, позже цена плавно опустилась до 1300.

Спустя время, стоимость голубого топлива опустилась ниже $1 250.