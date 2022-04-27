На утренних европейских торгах цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подпрыгнула на 21%. Позже, в ходе биржевой процедуры стоимость газа опустилась до 15% и составила 1300 долларов за кубический метр.
Такой скачок цен на голубое топливо обусловлено недавним заявлением российского Газпрома о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу.
Так, по данным лондонской биржи ICE, в первые минуты торгов стоимость одного кубического метра топлива составила 1370 долларов, позже цена плавно опустилась до 1300.
Спустя время, стоимость голубого топлива опустилась ниже $1 250.
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