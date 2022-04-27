Россия находится в "выигрышном положении", так как даже в условиях отказа Евросоюза импортировать российский газ, экономика страны не пострадает, заявил главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
По его мнению, если Евросоюз решится на эмбарго в отношении российских энергоносителей, Москва всё равно останется в профиците внешней торговли приблизительно 200 миллиардов долларов. Как подчеркнул экономист, "переживать" здесь нужно Чехии и Германии.
"Россия несильно пострадала бы в экономическом плане из-за отключения ЕС от её газа и нефти", — написал Кованда в колонке для iDNES.cz. — Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию".
По мнению экономиста, прогноз профицита в доходах от энергоносителей обусловлен растущими ценами на нефть и устойчивой, достаточной высокой, стоимостью газа.
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