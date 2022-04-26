Япония назвала неприемлемым заявление РФ об освоении Курил

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно раскритиковал заявление полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева о том, что российской стороне необходимо осваивать Курильские острова.

Как подчеркнули в кабмине, это заявление Токио считает "абсолютно неприемлемым".

"Это наши исконные территории и острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. Заявления в русле, как будто бы эти территории являются территорией РФ, абсолютно неприемлемы", — заявил Мацуно в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что речь идёт о четырёх островах южной части Курильской гряды.

Ранее Трутнев заявил, что в ответ на японские заявления о "российской оккупации" Курил, Россия может начать осваивать острова, к примеру, запустить туристические маршруты на архипелаг, круизные лайнеры и дать старт новым инвестиционным проектам.